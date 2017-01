Aida Folch a Prime Time

“Estem molt contents de les audiències i de la sèrie” Aida Folch, actriu reusenca i una de les protagonistes de la nova sèrie pels dilluns a la nit de Tele 5 “Sé Quién Eres”. Un thriller de 16 capítols amb final tancat que ens acosta al cas d’un prestigiós advocat penalista i reconegut professor a la universitat que pateix un accident de trànsit en el que ha desaparegut la seva neboda. Tots els dits apunten cap a ell com el responsable de la desaparició. Però el protagonista interpretat pel també actor català Francesc Garrido diu que no recorda res ni a ningú. Bé, a ningú tampoc... Només a una ex-alumna seva de dret i ara advocada Eva Durán (Aida Folch).

Paper a mida

“M’encanta el personatge, és una mica la llum de la sèrie” ens ha explicat Folch sobre el seu paper, “una advocada amb una gran vocació” i que no pararà de trobar-se amb conflictes. De fet el què ha transcendit de la sèrie és que té un bon grapat de girs argumentals amb els que esperem que el personatge i l’Aida mateixa no acabin marejats. Folch ens explica que el rodatge està resultant molt intens i que esta gaudint perquè “el thriller és un dels gèneres que més m’agraden” i un guió del que reconeix que els actors el reben a compta gotes. Dit d’una altra manera no saben com acabarà.

Aposta personal del director

És com Aida ha aconseguit el paper protagonista de la sèrie. “Amb Pau Freixas ja vam treballar a la primera temporada de “Cites”” i d’aquí va néixer una avinentesa que ha dut a Freixas a defensar Folch davant dels directius de la cadena televisiva perquè com diu la mateixa Aida “no sóc un personatge del tot mediàtic” i aquesta és una qüestió que a vegades fa por.

Ara a Barcelona

És on es troba Aida Folch després d’any de viure i treballar a Madrid. Un canvi d’aires que també la dut a situar-se millor enfront el rodatge de la sèrie que s’està fent a Barcelona. Això li permet venir a Reus més sovint i reconeix que “viatjo en rodalies”. L’hem felicitat per la valentia, vist el servei dels últims mesos i ens hem convidat a veure’ns les cares en una propera ocasió.

Comentarios