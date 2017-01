Esta ha sido la intervención a puerta cerrada de García-Page en la Conferencia de Presidentes

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha centrado en tres ideas básicas su discurso a puerta cerrada durante la celebración de Conferencia de Presidentes Autonómicos este martes en el Senado.

Según fuentes cercanas al jefe del ejecutivo, García-Page ha hablado sobre la Constitución, el papel de las comunidades autónomas en la España constitucional y sobre la financiación autonómica para garantizar y reconstruir el estado del bienestar.

Sobre la primera cuestión, y según estas fuentes, ha señalado que "la Constitución no es un punto final" pero ha alertado también contra quienes quieren establecer procesos constituyentes en este país. "Ni partimos de cero, ni la situación es igual a la del 78. Tenemos una Constitución sobre la que partir para reformar no a la que poner patas arriba", ha dicho García-Page.

En segundo lugar ha querido hacer una referencia al papel de las comunidades autónomas en la estructura del Estado los últimos 35 años. En este sentido, ha hecho un balance positivo y ha insistido en que las comunidades autónomas ha servido para coser y cuestionar España para democratizar la nación en el sentido de acercar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y han mejorado los niveles de igualdad y de oportunidades en todo el país.

Se ha preguntado qué hubiera ocurrido si después del 78 en España solamente hubiera habido dos o tres comunidades autónomas y el resto de las regiones hubieran estado esperando la puerta del ministerio en el paseo de la Castellana para conseguir un hospital o un centro de salud. La democracia y la cohesión social en España no hubieran sido iguales a las que hemos vivido los últimos 30 años.

Se ha preguntado, en este mismo sentido, qué hubiera pasado si los que hoy no están aquí, estuvieran, y los que hoy estamos no hubiéramos podido estar. España es una nación plural, muy plural incluso, pero no es una pluralidad de naciones.

En este apartado ha querido señalar, asimismo, que la relación que hay que construir a partir de ahora entre gobierno central y las comunidades se tiene que centrar en los principios de lealtad y reciprocidad y ha puesto varios ejemplos: "el Estado no puede aprobar leyes que obligan a las comunidades autónomas a incurrir en gasto y no poner la parte que al estado le corresponde, como en dependencia y gasto farmacéutico".

García-Page ha finalizado este apartado pidiendo un proceso de definición concreta y exacta de las competencias de cada uno y un proceso armonizador, en el sentido de que hay cuestiones que tenemos que poner en común todos. Por ejemplo, por qué una licencia de transporte emitida en Castilla-La Mancha no puede ser válida para Castellón para Madrid para Murcia o Cataluña.

Ha querido finalizar refiriéndose a la financiación autonómica que tiene que ver con la reconstrucción social y económica de cada uno de nuestros territorios y del país en su conjunto. "No se trata sólo de dinero, pero tampoco se trata sólo de alma, de identidad, puesto que algunos detrás de batallas identitarias, se esconden reivindicaciones económicas", ha dicho García-Page.

La cuestión central es qué porcentaje del gasto público nacional corresponde al Gobierno central y cuál a las regiones. Porque el 90% de los gastos de las comunidades autónomas responden a la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales, y es obligación de todos garantizar el acceso a esos servicios públicos en igualdad de condiciones.

Es decir, que "debemos definir qué es garantizar los mínimos para poder hablar de la misma sanidad pública y la misma educación pública en toda España para abordar la financiación". Y no es lo mismo garantizarlo en las grandes ciudades que en otros territorios.

Por ejemplo, Fuenlabrada, con la misma población que toda la provincia de Cuenca, solo necesita 5 centros de salud para su atención primaria. Cuenca necesita 35.

García-Page ha finalizado su intervención asegurando que el de garantizar la cohesión social es el más importante. Puesto que sin cohesión social, no va a haber nunca ni estabilidad política, ni estabilidad social, ni estabilidad territorial.

