Pablo Alcolea: “Nuestros ojos están en la primera plaza”

El portero del Toledo, Pablo Alcolea, ha pasado este martes por el programa SER Deportivos Toledo para comentar el último partido en Sestao y la jugada en la que fue máximo protagonista: el penalti que detuvo a Leandro. Escucha aquí su entrevista completa.

"Me pareció un poco riguroso el penalti [...] Tenía pensado donde me iba a tirar, aguanté sin ir al suelo, no le pegó demasiado fuerte y la saqué con la rodilla". Un penalti, curiosamente, calcado al del día de su debut en La Romareda con su exequipo.

Pese a la parada que vale un punto para el Toledo el aragonés reconoció volver "fastidiado" como el resto de sus compañeros. Alcolea habló en SER Toledo de las cosas que tiene que mejorar su equipo, del próximo partido y del objetivo final: "Ser primeros".

Ya lo dijo Expósito

Pablo Alcolea no es el primer jugador del Toledo que se fija el más ambicioso de los objetivos. No hace ni un mes que, en declaraciones a la SER, Carlos Expósito dijo eso mismo en Villarreal: "El equipo está donde quiere, a cinco puntos (ahora a 4) del primero que es lo que queremos: quedar primeros".

