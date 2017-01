Alcorcón y Alavés abren los cuartos de final de Copa en Santo Domingo

El Alavés espera hacer un buen resultado en Santo Domingo para volver a centrarse en la liga que es lo que realmente le preocupa. El Leganés estará toda la semana preparando el compromiso del sábado mientras que los de Pellegrino tienen viaje, partido y posibles sanciones o lesiones. A nadie le amarga un dulce pero el objetivo es el que es: la permanencia en Primera División. El torneo del KO es un premio.

Enfrentarse al Alcorcón parece una perita en dulce pero el año pasado los de Bordalás pincharon en hueso en sus visitas a Santo Domingo. Y algunos jugadores (Manu García, Toquero, Pacheco o Raúl García estaban en aquel conjunto). No habrá confianzas y el entrenador argentino presentará una mezcla de jugadores titulares en liga con otros que no suelen disputar muchos minutos pero que están dando el do de pecho en la Copa. Hay mucha igualdad dentro de esta plantilla.

Pellegrino dejó en Vitoria a Theo por sanción (fue expulsado ante el Depor en el torneo del KO) y a Laguardia (recibió un golpe en la cabeza ante el Celta y no ha entrenado como sus compañeros) porque le conviene reposo. Además, dejó en Vitoria por decisión táctica a Llorente, Llamas, Toquero y Espinoza. Este último abandonará el club en breve porque la cesión de Oscar Romero es ya un hecho. El club lo hizo oficial el martes por la tarde. Viene de Racing de Avellaneda pero lo ha fichado ya el Shangai (no puede jugar todavía por la reglamentación china en materia de jugadores extranjeros). Es un medio paraguayo.

DÍA Y HORA: Miércoles 18 de enero a las 19,15 h.

ESTADIO: Santo Domingo de Alcorcón.

TELEVISIÓN: Bein LaLiga.

ÁRBITRO: Alvarez Izquierdo. Colegio catalán.

POSIBLE ONCE:

13. Ortolá

21. Femenía, 2. Pantic, 4. Alexis, 3. Raúl García

19. Manu García, 16. Dani Torres

17. Edgar, 24. Krsticic, 25. Katai

9. Christian Santos

Convocatoria: 1. Pacheco, 24. Feddal, 22. Vigaray, 8. Camarasa, 7. Rubén Sobrino, 11. Ibai Gómez y 20. Deyverson.

ALTAS Y BAJAS: No viajaron Theo por sanción y Laguardia por prevención tras su golpe en la cabeza en Balaídos.

PELLEGRINO: “Tenemos mucha ilusión por jugar los cuartos de final. Tenemos posibilidades de pasar pero las mismas que el Alcorcón. Sabemos que hay que superar dos partidos. El Alcorcón ha mejorado muchísimo y dejan pocas opciones al rival en su campo. Tenemos que sostener la intensidad los domingos y los miércoles y ese es un gran aprendizaje para nosotros. Veo a los chicos preparados para jugar y eso me da tranquilidad. El que jugó y tiene que repetir está con ganas y el que no jugó tiene muchas ganas de demostrar que puede estar ahí”.

