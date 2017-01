"Cruyff era instint i viure el moment, Van Gaal era mètode i ordre"

Ex jugador de Reial Societat i Barça, José Mari Bakero va formar part durant uns mesos del cos tècnic de Louis Van Gaal a la banqueta del Camp Nou. Aprofitant l'anunci de deixar les banquetes de l'holandès i la proximitat del partit de Copa a Anoeta, a 'La Graderia' hem parlat de tot amb l'ex capità blaugrana. Aquí pots escoltar l'entrevista i llegir les reflexions més destacades de Jose Mari Bakero.

LOUIS VAN GAAL

"Van Gaal era molt metòdic, amb moltíssim ordre, si comparem diríem que Cruyff era instint, intuició i viure el moment, en canvi Van Gaal era programació, treball a curt i mig termini"

"Per trajectòria i personalitat, i més enllà que pugui tenir les seves coses, considero que Van Gaal ha estat un dels grans, ha marcat molt al futbol holandès, al Barça pocs entrenadors haurien aguantat la pressió que ell va suportar"

"L'entorn del Barça no era el millor quan va entrenar aquí, a mi em va donar l'oportunitat d'estrenar-me com a entrenador, treballant amb ell i amb Mourinho... Van Gaal m'ha aportat moltíssim com a entrenador"

EUSEBIO ALTERNATIVA A LUIS ENRIQUE

"Eusebio ha trobat estabilitat a la Reial Societat, tant de bo el seu projecte s'allargui en el temps, però el futur ja es veurà, òbviament Eusebio és un home futurible per a qualsevol idea de futur del Barça"

"Si em pregunten a qui triaria entre Eusebio i Koeman per entrenar al Barça? Són dos molt bons amics, amb Koeman parlo gairebé cada dia, amb Eusebio no tant, però si algun dia estic en la posició que he de triar ho faria, i ho faria amb arguments"

EL BARÇA DE LUIS ENRIQUE

"Hem passat d'un Barça que basava l'èxit en 7-8 jugadors de la Masia a un Barça que té la força en atac, i això fa que on abans hi jugaven cinc migcampistes ara només n'hi ha tres, puc entendre les crítiques però la trajectòria de l'equip és molt bona"

"El més important és que al Barça actual l'equip respecta a l'entrenador, hi ha un gran equilibri entre tècnic i futbolistes i això és clau, d'aquí que Luis Enrique tingui el meu reconeixement"

EL FUTUR DE MESSI

"El conec de fa anys, quan ell en tenia 12, evidentment m'agradaria que segueixi al club, les negociacions cal portar-les de manera intel.ligent i espero que tot es tanqui als despatxos i no de cara al públic, quan aquestes coses passen a fer-se públiques és quan tot es complica massa"

EL PARTIT D'ANOETA

"Mai he jugat com a local a Anoeta, sí a Atocha, sempre he jugat allà com a visitant i sempre va ser molt complicat, és un estadi que davant equips com Barça o Madrid viu les seves millors nits"

