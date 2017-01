Arrancan las obras de la carretera de Ayna donde fue el desprendimiento

Las obras en Ayna en la carretera donde se produjo un desprendimiento de rocas a mediados del mes de diciembre ya han echado a andar. La Junta ha encargado estos trabajos a una empresa de la provincia que prevé que en un plazo de 4 meses puedan estar terminados. Se han presupuestado entorno a 1,5 millones de euros. Este ha sido uno de los acuerdos de gobierno que se han adoptado en el consejo de esta semana.

Por otro lado, Albacete acogerá el próximo 8 de marzo el acto institucional de la Junta por el día de la mujer. Será en el Teatro Circo. En él se va a reconocer con el premio Luisa Medrano a la académica, antropóloga e investigadora mexicana Marcela Lagarde. Ella vendrá a recoger el premio y donará su importe para mujeres investigadores. También se reconocerá al periodista José María Calleja y a la red feminista de Albacete.

Por cierto, a Nacho Hernando se le ha preguntado también por la situación interna en el PSOE de Albacete. También sobre algunas voces que hablan de una posible candidatura a la secretaria provincial. A la pregunta de una periodista de si no descartaba presentarse ha dicho que no, y señala además que los que le piden que dé el paso son los que "o no quieren o lo quieren demasiado"

