Francis Ferrón: "Tengo más ganas que un niño chico por marcar"

La Real Balompédica Linense arrastra su peor racha de la temporada con seis jornadas sin ganar y se encuentra a un punto del descenso. Los albinegros, tratan de concienciarse de sacar el triunfo adelante en un choque fratricida ante el Extremadura UD este domingo a las 17.00 horas en el Municipal de La Línea.

Francis Ferrón, delantero del conjunto blanquinegro, señalaba en SER Deportivos Campo de Gibraltar que "se ha sido injusto con los compañeros en defensa" a raíz de los fallos que habían llevado a la Balona a encajar 31 goles hasta poder dejar la portería a cero en los dos últimos compromisos.

"No se nos ha podido olvidar marcar goles" afirma el algecireño que no cree que exista una obsesión con el gol. "Llegamos, tenemos necesidad y hacemos cosas que no son las que haríamos normalmente" a lo que añade que hay que tener "tranquilidad" para ponerse en algún partido por delante y que la situación vuelva a la normalidad.

El delantero acumula una sequía de cara a portería que se prolonga desde el pasado 23 de octubre. Pese a ello, Ferrón dice que con "trabajo todo tiene que llegar" y rechaza hablar de preocupación alguna. "Tengo más ganas que un niño chico y seguro que el gol caerá", expresó.

El cuadro de Julio Cobos suma un triunfo en las últimas diez jornadas y está a un punto del descenso. El nerviosismo creciente entre la afición de la Balompédica es algo que no le preocupa al delantero. "Tienen que estar tranquilos porque nadie más que nosotros quiere un triunfo, y sobre todo en casa", concluyó un Francis Ferrón que espera romper el maleficio con la puerta contraria este fin de semana.

Comentarios