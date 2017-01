‘El bajo coste’

Nos encontramos en plena cuesta de Enero y en la primera parte de las rebajas, aunque ahora entre ofertas, saldos, black friday, ventas online y otros menesteres, nos están incitando al consumo durante todo el año. Pero no es de eso de lo que quiero hablarles hoy, sino de cómo con los tiempos y las costumbres las rebajas han perdido fuerza.

Entre las muchas expresiones anglófilas que hemos adoptado está la de “low cost”. Permítanme queridos oyentes que para titular este comentario de la firma utilice la expresión en castellano “bajo coste”. Vivimos unas épocas en la que todo parece estar por los suelos aunque al final, tal y como dice el refrán “lo barato salga caro”.

Todo se puede vender a bajo coste, todo tipo de materiales y servicios e incluso hay personas que subastan su dignidad a un bajísimo precio y al mejor postor, quizás porque jamás la han tenido

Tal vez uno de los grandes precedentes de esta política comercial, económica y yo diría que cultural de todo al menor precio, lo experimentamos en nuestro país cuando todavía existía la peseta con los establecimientos del todo a cien que después se transformaron con todo a un euro, dos, tres, cinco o diez, que parecía igual pero no era lo mismo.

También hemos asistido a una cierta chinificación de la sociedad occidental con pequeños comercios y grandes superficies regentados por ciudadanos y ciudadanas de China , que solo parecen vivir para trabajar y ganar todo lo que puedan al objeto de poder pagar su deuda y facilitar la entrada de otros compatriotas en el mercado.

Este tipo de negocios basado en reducir de forma considerable los precios respecto a la media del sector ofrece oportunidades para el consumo a una gran parte de la población que en los últimos años ha visto seriamente reducido su poder adquisitivo, aunque cada vez es más amplio el perfil de los clientes.

Nos enfrentamos por tanto al reto de la bajada de precios y el mantenimiento de la calidad, a que muchos empresarios se acostumbren a reducir sus márgenes de beneficios, a que quizás haya menos oferta, pero más valor añadido.

Otro de los grandes objetivos de estos emprendedores, es planificar al milímetro todos los costes para que no se les convierta en una trampa mortal y aprovechar todas las ventajas que hoy ofrece el marketing y la redes sociales para promover cualquier producto o servicio con menor esfuerzo económico.

De todas formas, creo humildemente que este modelo que tanto se ha impuesto en la actualidad del “low cost” no es un huevo que se echa a freír y por tanto no tiene nada de simple y sencillo, sino que exige mucho esfuerzo y sobre todo una gran capacidad e iniciativa para que el precio no sea una dificultad sino un atractivo.

Ser más baratos o hacer promociones no convierte a una empresa en un negocio de bajo coste, y debemos tener en cuenta que el modelo que se está imponiendo ahora en el mercado no tiene nada que ver con lo que en su día se populizaron Se trata, no lo olvidemos, de ofrecer calidad a buen precio.

Comentarios