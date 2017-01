Un urbanismo lógico para el centro de Algeciras

El inicio de las obras en la calle Comandante Gómez Ortega de Algeciras nos ha hecho pensar en si no estaremos haciendo más de lo mismo, un urbanismo a golpe de subvenciones que llegan y dinero que hay que gastar, como es el caso, 121.000 euros del Plan Invertia de la Diputación de Cádiz.

Partiendo de la base de que es importante arreglar calles, colocar farolas y reparar acerado... ¿no va siendo hora ya de que quienes se encargan de la cuestión urbanística en Algeciras haga un planeamiento de actuaciones integrales en el céntrico casco de la ciudad? En Gómez Ortega el ayuntamiento arreglará una calle, colocará saneamiento nuevo y eliminará unos cuantos aparcamientos, pero el entorno por el que discurrirá la nueva calle, flamante y recién remozada, seguirá siendo el mismo, edificios en ruinas y solares abandonados. es como si conjuntásemos una bonita americana con unos pantalones roidos y sucios.

El urbanismo en Algeciras siempre ha sido igual, nunca se ha programado un diseño de la ciudad, su desarrollo, lo que de verdad queremos que sea Algeciras. Hoy hemos hablado de este asunto con algunas personas que nos han aportado su punto de vista. Es el caso de Carlos Carnicer, arquitecto algecireño que siempre ha mostrado un especial interés por el urbanismo sin pies ni cabeza "de una ciudad con muchas posibilidades". Con Carnicer hemos compartido varias conversaciones en la radio sobre un asunto que debería prteocupar a la ciudadanía "en Algeciras siempre se actúa de manera muy puntual en lugar de hacerlo de manera global, especialmente en esta zona tan deprimida y abandonada del centro de Algeciras. El ayuntamiento debe pensar en una estrategia urbanística mayor, hay que mirar más allá". Todo esto del urbanimno algecireño viene de muy atrás, nunca se ha pensado "en un urbanismo lógico y con estrategia. Lo primero es saber que queremos hacer y luego buscar el dinero para hacerlo. En Algeciras se coge el dinero y se actua sin más".

Desde la Asociación La Trocha, en defensa del patrimonio algecireño, hemos contado con Juan Carlos Martín Matilla que "no se entiende por qué en esta zona de Algeciras nunca se ha construido, nunca las empresas se han preocupado en crear nuevos edificios o viviendas". Estando en el centro de la ciudad la zona se siente marginada.

Sobre la pérdida de aparcamientos preguntamos a Paca Ríos presidenta de APYMEAL está "de acuerdo en la peatonalización, pero no entiendeoque en esas calles aledañas se pierdan zonas de estacionamiento, algo que no nos ayuda". De la misma idea es el veterano comerciante de la Calle Tarifa Carlos Guerrero, propietario del Siglo XX "la ciudad ha muerto porque los ayuntamientos, desde los años 80, piensan que un coche no debe circular por el centro de la ciudad".

Luís Muñoz, vecino de la zona, nos recuerda la situación que viven cuando hay alguna actividad festiva en el centro, impidiéndoseles la entrada y salida de la zona, "además resulta casi imposible que por allí entre un camión de bomberos".

