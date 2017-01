El govern activa una aplicació per recollir queixes de Rodalies

Des d'avui, l'aplicació Infoconsum, de l'Agencia Catalana de Consum, pregunta directament als ciutadans si han patit "alguna incidència relacionada amb el servei de Rodalies de Catalunya operat per Renfe". A través d'aquest apartat, els usuaris poden donar detalls del problema que han tingut i l'agència de consum tramitarà la denúncia.

El conseller de Territori, Josep Rull, ha explicat que amb aquesta eina el govern català pot aplicar les sancions previstes en el codi de consum quan es produeix un problema al servei de rodalies. Diu Rull que des del seu departament només poden reclamar responsabilitats i sancionar l'operador, però no l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), una empresa sobre la que no té cap tipus de competència.

Rull assegura que fan tot això per "millorar el servei, per emparar els drets dels usuaris de Catalunya", però també per fer un advertiment al govern de Rajoy: que "a l'àmbit de Rodalies no hi hagi espais d'impunitat".

La creació d'aquesta aplicació ha generat malestar a Renfe que no coneixia els plans del govern català. La companyia assegura que ja té fins a 8 canals per atendre reclamacions i queixes dels viatgers.

