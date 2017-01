L'acord amb ERC permet tirar endavant el pla d'allotjaments turístics

El Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, el PEUAT, va superar ahir el penúltim tràmit. Va rebre els vots a favor del govern i d'Esquerra Republicana. En contra va votar el PP i la resta de grups, inclosa la CUP van fer reserva de vot, és a dir, que decidiran el seu posicionament definitiu en el plenari del dia 27.

El govern de Colau ha pogut tirar endavant aquesta regulació després d'acceptar, a mitges, les dues propostes que feia Esquerra Republicana per recolzar el projecte. La primera és que aquest any multiplicarà per dos el nombre d'inspectors que lluiten contra els pisos turístics il·legals i el govern fixa el 2023 com la data en la que aquesta activitat il·lícita hauria d’haver desaparegut de la ciutat.

La segona petició era que es fessin 3 consultes als veïns sobre els hotels de Rec Comtal, Drassanes i l'Alberg de la Vila Olímpica. Els referèndums no es faran, però l'Ajuntament ha ofert una opció a mig camí que satisfà Esquerra Republicana. A la Vila Olímpica una comissió on estaran representats els veïns estudiaran la possibilitat que l'Ajuntament compri l'alberg i també decidirà si cal o no una consulta. A Rec Comtal es preguntarà als veïns no sobre l'hotel, sinó sobre què volen que es faci al solar municipal que hi ha al costat. I a Drassanes els veïns participaran en les negociacions que l'Ajuntament assegura que té amb els promotors.

El president d'Esquerra Republicana, Alfred Bosch, ha assegurat en una entrevista a El Balcó que el govern municipal "ha cedit" perquè "no es podien permetre no aprovar aquest pla".

La tinent d'alcalde d'urbanisme Janet Sanz diu que s'ha acceptat bona part de les condicions d'ERC perquè comparteixen objectiu i perquè Barcelona no podia esperar més per tenir una regulació hotelera. Sanz també ha assegurat que la regulació que s'aprovarà a finals de mes és justa, equilibrada i de futur perquè ha incorporat diferents "mirades compatibles i a l'hora no acaba de ser la mirada exclusiva de cap grup".

Una gran zona de màxima protecció

El pla determina una gran zona central on no només no es permet el creixement d'allotjaments, sinó que es fomenta la reducció, el decreixement. Està formada bàsicament pels barris de Ciutat Vella, però també del Poble Sec, de la Vila Olímpica, Hostafrancs, Poble Nou, Sant Antoni, Gracia i bona part de l'Eixample.

Hi ha una segona corona que preveu el manteniment de places: es podran obrir nous establiments però només per substituir els que es tanquin.

El creixement es donarà a una tercera zona, a la més allunyada del centre. No de qualsevol manera, sinó complint una sèrie de condicions: els hotels s'hauran de situar en carrers de més de 6 metres, i sempre i quan no n'hi hagi cap altre en un radi de 100 metres.

A diferència del pla inicial, el nou, sí que preveu el creixement dels pisos turístics. Només a les zones no saturades, en edificis exclusius d'apartaments i sempre i quan la Generalitat retorni a l'Ajuntament la competència d'atorgar llicències a aquest activitat.

