Patronal y sindicatos han firmado el acuerdo de estructura que da prioridad aplicativa a los convenios vascos frente a los estatales.

Es un acuerdo win-win, en el que todos ganan. Ganan, al quedar protegidos, los trabajadores con convenio en vigor, caducados con ultraactividad y los que se firmen a partir de ahora. Ganan sus representantes. Gana CONFEBASK, impulsor del acuerdo.

El acuerdo no es histórico, pero sí excepcional. El primero con todos los sindicatos vascos en 17 años. Y con eficacia jurídica, no solo de intenciones. Protección legal para la negociación colectiva vasca...aunque con esta bloqueada. En Euskadi hay 360.000 trabajadores con convenios vencidos. Esa es la siguiente estación, en la que ya pensábamos todos, insaciables, cuando todavía estaba fresca la tinta de la firma. Advertía ELA de que es un buen acuerdo, pero no cambia las relaciones laborales. Pero podría ser un primer paso, como dijo la patronal.

Por el momento, ayer se recuperó la senda del diálogo social. Lo digo bajito, por su alguien se siente molesto y decide retensar la cuerda.

