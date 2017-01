Las Juntas Generales reavivan discursos del pasado

Ha sido el momento más tenso del pleno en Gernika. Durante el debate sobre la proposición presentada por EHBildu relativa a que la propiedad de los terrenos sobre los que se levanta el cuartel de la Guardi Civil de La Salve revierta a la Diputación, el juntero socialista, Josu Montalban, en su intervención ha hecho alusión a uno de los puntos de la motivación de la inicitiva que señala que "Euskal Herria es el territorio más militarizado de Europa".

Montalbán, aludiendo al discurso de la proponente de la moción, la apoderada de EhBildu Onintze Oleaga, le ha calificado de una "militar más". El representante socialista ha justificado la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi "por la presencia de una organización, como ETA, que también se hacía llamar 'militar', y usted ha apoyado a una organización militar".

En ese momento, la aludida, ha interrumpido la intervención de Montalbán advirtiendo de que "no voy ha permitir esas faltas de respeto ni calumnias y si no retira esas palabras tomaré personalmente las medidas legales oportunas".

La presidenta de la Cámara ha mediado llamando a la calma y, tras conceder la palabra al portavoz del grupo de EhBildu que la había solicitado "por alusiones", ha pedido que, atendiendo a la petición de la coalición abertzale, "no constarán esas palabras en el acta". "Límitese al punto de debate, señor Montalbán", le ha espetado la presidenta Ana Otadui.

Montalbán ha continuado con su intervención y no ha sido hasta en el segundo turno, en el de réplica, cuando este ha pedido disculpas "si he podido faltar en mis alusiones a pesar de lo que yo, personalmente, he vivido durante muchos años viendo mi nombre en tres listas que me mostró la Guardia Civil y conviviendo con varios escoltas durante años. Pero utilizando un lenguaje como el que usted ha utilizado -ha continuado el apoderado socialista- o alusiones como la que he pronunciado, se producen agresiones verbales que quizá deberíamos ir desterrando para siempre", ha concluído Montalbán.

La proposición no ha salido adelante al contar con los votos en contra de PNV, PSE, PP y el Grupo Mixto.

