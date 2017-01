La familia de Jose Angel Serrano, fallecido en prisión, denuncia a los responsables de la carcel de Zuera por desatención

La familia de Jose Angel Serrano, un preso común bilbaíno que apareció muerto en su celda, el pasado 14 de octubre en la prisión zaragozana de Zuera ha iniciado acciones judiciales para esclarecer las circunstancias en que falleció. Afirman que los responsables del centro le trataron como "basura" y no se le prestó la atención sanitaria que necesitaba, por lo que piden una segunda autopsia.

Jose Angel Serrano, natural de Bilbao, ingresó en prisión hace 18 años, por una acumulación de penas por delitos menores, relacionados con su toxicomanía. Desde entonces ha estado en aislamiento, saliendo de su celda tres horas al día como máximo, según instituciones penitenciarias por que no se adaptaba a la vida normal en la prisión. Tenía problemas mentales y en los últimos meses padecía una grave infección en la boca que no le permitía comer con normalidad. La última vez que le vió su mujer, Silvia Encina, el día antes de morir "tenía la boca amoratada y llena de llagas", según ha relatado hoy en Bilbao. Al día siguiente, justo cuando cumplia 40 años, apareció muerto en su celda. Sus familiares aún no han podido ver su cadaver por que se negaron a dar autorización para enterrarlo sin una autópsia fiable. Sin embargo, el juzgado de Zaragoza ante el que han interpuesto una denuncia por denegación de atención sanitaria ha rechazado la petición a instancias del fiscal, por lo que han recurrido ante la audiencia provincial según ha informado su abogado, Pablo Jimenez, miembro de la asociación libre de abogados de Zaragoza.

Instituciones penintenciarias alega que no se ha entregado el cadaver por que el caso está pendiente de la resolución judicial sobre las pruebas que pide la familia para esclarecer las causas de su muerte.

El portavoz en Bizkaia de la asociación de apoyo a los presos Salhaketa Carlos Hernandez ha denunciado la situación penosa en que viven los presos que se encuentran en aislamiento y el trato inhumano que se les da. Afirma que en España hay más de un millar de ellos a fecha de hoy, según datos de Instituciones Penitenciarias y destaca que muchos llevan años en esta situación, sin salir de su celda más de 3 horas al día cuando el limite legal es de 40 dias según la legislación europea.

