Nevada histórica en Cartagena

Se trata de la nevada más copiosa en Cartagena desde hace más de 50 años. El centro de la ciudad, barrios y diputaciones se ha teñido de blanco, también la Comarca y el Mar Menor ha registrado importantes precipitaciones en forma de nieve.

Calle Tolosa Latour ,instalaciones de Radio Cartagena SER / Radio Cartagena SER

El fenómeno meteorológico ha causado mucha expectación en los ciudadanos que se han acercado junto a su familias para ver caer la nieve, algo insólito en Cartagena.

Campos de Perín en la zona oeste de Cartagena / Radio Cartagena SER

En caso de nevadas, los niveles previstos por la Dirección General de Tráfico son los siguientes:

Prohibido pasar de 100 km/h en autopistas y autovías y de 80 km/h en el resto de vías. Los camiones deben circular por el carril derecho y tienen prohibido adelantar. Evite los puertos de montaña.

Amarillo: calzada parcialmente cubierta. Prohibida la circulación a los camiones. Los turismos y autobuses no deben pasar de 60 km/h. Evite maniobras bruscas. En curvas y descensos, disminuya más la velocidad.

Rojo: carretera cubierta.Prohibido circular a vehículos articulados, camiones y autobuses. Circulación permitida solo con cadenas o neumáticos de invierno. No rebase a los vehículos inmovilizada.

Negro: prohibida la circulación. Riesgo de quedarse inmovilizado. Si se queda bloqueado, utilice la calefacción y no abandone el vehículo si no hay refugio. Para no obstaculizar, inmovilice su vehículo lo más orillado posible.

Por otra parte, desde la DGT se recomienda a los conductores que no se detengan en los arcenes de las carreteras si no es completamente necesario, y que se circule por el carril derecho, a fin de facilitar el paso de las quitanieves, las tareas de limpieza y mantenimiento de las vías. Se ruega que se extreme la precaución, disminuyendo y adpatando la velocidad a las condiciones de adherencia del firme y a la visibilidad; así mismo, llevar siempre las luces encendidas, evitar frenadas bruscas, aumentar la distancia de seguridad y realizar las maniobras con mivimientos suaves del volante.





Comentarios