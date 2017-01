Niegan que Gómez interviniera en lo declarado a Hacienda

Hasta 12 testigos han pasado por la segunda sesión del juicio a Rafael Gómez y sus hijos por presunto fraude a la Hacienda Pública. Entre ellos los responsables financieros del grupo, Antonio Martínez y Daniel Barrios, los asesores fiscales Rafael Natera y José Antonio García Barranco, y los auditores de Moral y Silos y de Ernst & Young (E&Y).

Los auditores y abogados de E&Y se encargaron, por petición de las entidades financieras, del Impuesto de Sociedades de 2005 y 2006 y de las auditorías en estos ejercicios, aunque la segunda no se terminó por "la gran falta de información" desde el grupo, ha explicado Fernando I. Ingelmo, auditor de la firma. Con la operación Malaya "surgió la necesidad de atender las deudas y vender activos y la auditoría quedó en un segundo plano". Algo que han negado en su declaración tanto el responsable de contabilidad como el director financiero del grupo, Daniel Barrios y Antonio Martínez.

Tanto Barrios como Martínez eran los interlocutores tanto de los asesores externos, José Antonio García Barranco y Rafael Natera, como de los auditores, primero Moral y Silos en los ejercicios 2003-2004 como E&Y en 2005-2006. La Defensa ha intentado demostrar que ni Rafel Gómez ni sus hijos interfieron nunca en decisiones contables o fiscales, algo que han refrendado todos a preguntas de los abogados de los acusados.

También los abogados defensores han intentado justificar que las declaraciones a Hacienda de sus sociedades Grupo de Inversores Arenal 2000 y Arenal 2000 de Inversiones SL tributaran como sociedad patrimonial y no desde el régimen general, con lo que se ahorraron impuestos. Tanto los responsables financieros del grupo de Gómez como el asesor Rafael Natera han insistido en que los auditores aceptaron esta tributación por el informe que elaboró el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Javier Lasarte, que hacía "imperativo" presentar las declaraciones bajo esta figura, ha explicado Natera ante el juez.

Los abogados de los acusados también han querido demostrar con los responsables financieros del grupo y los asesores fiscales que en ningún momento los auditores de E&Y vieron excesivas las provisiones de gastos por valor de 70 millones de euros en sus cuentas de 2006. Reservas por la operación de venta de terrenos al grupo Tremón que se iba a formalizar en 2007 pero que ya se había acordado (con una pérdida estimada de 49 millones de euros), por las estatuas realizadas para sus promociones por valor de 1'2 millones de euros y por el crédito de dudoso cobro que en su momento dio al grupo Larios 2000. La Fiscalía estima que presuntamente se hicieron para pagar menos en el Impuesto de Sociedades.

El director financiero del grupo, Antonio Martínez, ha reconocido que tras la detención de Rafael Gómez en la Operación Malaya, el grupo sufrió un vuelco y la auditora le avisó de su entrada en "riesgo reputacional" ante las entidades financieras, con las que alcanzaron una deuda en 2006 de "más de 2.000 millones de euros".

Como anécdota de la jornada ha quedado la afirmación del asesor José Antonio García Barranco, que ha alegado que no presentó el impuesto de Patrimonio de Rafael Gómez en 2004 porque "el programa informático no me dejó imprimir" y no porque el empresario le indicara que no lo hiciera.

Este jueves seguirán las declaraciones de los testigos en la Audiencia Provincial y el juicio volverá a sus sesiones la próxima semana con las declaraciones de los peritos.

Comentarios