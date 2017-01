"Es arte cristiano bizantino. Los moros sólo pusieron el dinero"

La hipótesis no es nueva y la ha defendido desde hace años la cúpula de la Iglesia Católica en Córdoba. El que fuera canónigo archivero del templo, Manuel Nieto Cumplido ya aseguró en su libro “La Catedral de Córdoba” que la Mezquita de Córdoba es “el último edificio helenístico” ubicando sus influencias en la Roma clásica y en el arte bizantino y no en arte musulmán. Esa hipótesis también se traslada a los turistas que contemplan el monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad, en sus visitas nocturnas sustentadas en un juego de luces y una audioguía cuyo contenido ha sido más que criticado por varios historiadores por su carácter “catequético”.

Ahora, el obispo de Córdoba retoma esa idea con otras palabras: “La Mezquita es arte bizantino. Los moros sólo pusieron el dinero”. Lo asegura en una entrevista publicada en la revista “17…” impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba y en cuyas 160 páginas se recogen entrevistas, reportajes, artículos de opinión, y otros géneros periodísticos y literarios con la intención de provocar una reflexión en torno a la Cultura en la Córdoba post 2016, el año que finalmente la ciudad no ostentó la capitalidad cultural europea de la Cultura.

Fragmento de la entrevista a Demetrio Fernández en la revista "17..." / CADENA SER

Demetrio Fernández contesta las preguntas del periodista Jon Sistiaga para acabar afirmando que “los Omeyas no tenían arquitectos propios, ni crearon un arte nuevo, no es arte musulmán. Fueron a por sus paisanos cristianos de Damasco, y los trajeron a Córdoba”. ¿La Mezquita no es arte musulmán?, pregunta el periodista. “Es cristiano bizantino. Los moros (sic) sólo pusieron el dinero”.

El obispo de Córdoba infravalora el movimiento que ha conseguido situar el debate en la agenda mediática, política y ciudadana que ha recogido casi 400.000 firmas reclamando la titularidad pública de la Mezquita. “Se oye mucho pero son pocos”, dice Fernández, que incluso niega haber borrado del nombre del edificio la palabra Mezquita. Cabe recordar que fue el propio Demetrio Fernández en 2010 quien solicitó a las autoridades “llamar a las cosas por su nombre. Y en este caso, llamar Catedral al templo emblemático de Córdoba”, como ya se ha contado en este medio. Fernández parece olvidar que la palabra mezquita desapareció durante años de los folletos promocionales y de la propia página web. De hecho, el pasado mes de marzo, Cabildo Catedralicio anunció con una rueda de prensa que volvía a llamar al edificio Mezquita Catedral, enviando un mensaje conciliador tras años de tensiones.

Fragmento de la entrevista de Jon Sistiaga a Demetrio Fernández para la revista "17..." / CADENA SER

Comentarios