Los servicios de emergencias atendieron anoche a 20 personas que viven en la calle en Elche

Los servicios de emergencias de Protección Civil, DYA y la Policía Local se activaron anoche sobre las 20.30 el dispositivo para intentar atender a las personas que viven en la calle debido a la ola de frío. La temperatura más baja que se ha alcanzado ha sido 1,1 grados. En total se localizaron 20 personas en distintos puntos que los servicios de emergencias saben que habitualmente utilizan para refugiarse. Solo una de ellas aceptó pasar la noche en el albergue de Cáritas y allí se le acompaño, el resto declinaron el ofrecimiento.

El coordinador de DYA, Antonio Tarí ha explicado que muchos no quieren ir porque no quieren dejar fuera sus pertenencias, carros, cartones bolsas, a pesar de que les explican que se las van a guardar. Otros no van porque no les dejan allí beber alcohol. En cualquier caso les ofrecieron bocadillos, algo de beber caliente y mantas. También les dan conversación y aprovechan para saber si es posible ayudarles de una manera más efectiva. Tarí ha manifestado que algunos con los que estuvieron anoche, llevan tiempo viviendo en la calle, pero otros, en concreto una pareja, solo un mes. Intentaron derivarlos a servicios sociales e incluso hoy van a conseguirles alguna prenda de ropa y unos zapatos que una de estas personas necesita y un billete de autobús a madrid a donde quiere ir otra pareja.

La excusa es el frío y la ayuda puntual pero lo que intentan es acercarse a ellos, conocer mejor su caso e intentar ayudarles a buscar una solución más estable a su situación como personas sin hogar.

Esta dispositivo seguirá al menos un par de noches más hasta que remita el frío.

