El PSOE defiende a Mollà, mientras que Ciudadanos y Partido de Elche están recopilando información

En la Tertulia Política de Hoy por Hoy también se ha hablado de este asunto.

Hoy han participado PSOE, PP, Ciudadanos y Partido de Elche.

Era interesante para conocer la opinión de las dos últimas formaciones, que todavía no se habían pronunciado al respecto.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Juan Antonio Sempere, han dicho que están documentándose sobre el asunto y que si se confirma que tuvo una "conducta sobre la policía" habrá que pedir responsabilidades.

La secretaria de Organización del Partido de Elche, Mari Carmen Guillén, ha dicho que, por ahora, faltan datos, pero que un "político no debe interferir en la gestión de la policía".

La concejala del PP, Erica Sánchez, ha repetido los argumentos de su portavoz adjunto en la rueda de prensa de esta mañana.

Y la portavoz del PSOE, Patricia Maciá, ha dicho que Mireia Mollà ha dado ya explicaciones y lo que hizo fue "decirle a la policía que se actuara de tal forma para que no hubiera un conflicto vecinal". Y ha sacado a relucir el caso del concejal popular, Luis Ángel Mateo, del que ha dicho que en la pasada legislatura no dimitió cuando se vio envuelto en un caso de terrenos familiares. La concejala del PP, Erica Sánchez, le ha dicho que estaba mezclando cosas y que no tenía nada que ver una cosa con la otra.

Comentarios