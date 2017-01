Baraja: “El Elche C.F. me dio la oportunidad de entrenar en la élite y eso no lo olvido”

El Elche C.F. de Alberto Toril se enfrentará por primera vez al que fuera su entrenador la pasada campaña, Rubén Baraja, tras el traumático descenso en los despachos de la entidad ilicitana. Será el sábado a las 18.00 horas en el estadio de Vallecas. El "Pipo" Baraja sustituyó a José Ramón Sandoval en el banquillo del Rayo Vallecano y asume que la exigencia es alta en el Club madrileño.

Baraja, en una entrevista concedida a Radio Elche Cadena SER, ha comentado que "no puedo olvidar que el Elche fue el primero que me dio la oportunidad de entrenar en la élite. No puedo estar más agradecido por el trato recibido en el Club y en la ciudad. Es una pena que el reencuentro no sea en el estadio Martínez Valero, pero para mí, siempre será muy especial jugar contra el Elche". La entrevista completa a Rubén Baraja en SER Deportivos se puede escuchar en el siguiente audio.

El técnico del Rayo ha explicado que "necesitamos los tres puntos, igual que el Elche. Encaramos el partido con esa necesidad, pero también con la confianza de hacerlo en casa. Toril está tratando de hacer un buen trabajo para competir lo mejor posible. Son un equipo que tiene fútbol y pegada".

Baraja concluía asegurando que "el equilibrio y la solidez son principios básicos en el fútbol de la Segunda División. Nosotros tuvimos la pasada campaña limitaciones, pero con humildad y mucho trabajo conseguimos buenos resultados".

