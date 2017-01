Mario Cartagena: "Entrenaré con los que pueda contar para el domingo"

Mario Cartagena, de momento entrenador accidental del C. D. Eldensey, de momento también, técnico del Elda Industrial C. F., ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER donde ha mostrado sus sensaciones después de que el domingo pasado protagonizara el triunfo de la primera plantilla azulgrana ante la A. E. Prat aunque no se pudiera sentar en el banquillo al no haber firmado el finiquito su predecesor, Mario Barrera.

Cartagena ha manifestado que su situación en el Elda Industrial C. F. “sigue igual lo que pasa es que ayer entrenó Poveda porque es imposible llevar dos equipos de esta exigencia. Hay que preparar dos partidos y el tiempo es el que es. El cuerpo técnico del filial estamos preparando el partido contra el Espanyol “B” mientras que Poveda y sus ayudantes preparan el del Villajoyosa”.

Mario Cartagena en Radio Elda - Cadena SER / Cadena SER

Mario Cartagena ha pedido a la Junta Gestora del Eldense que cierren el contrato con Mario Barrera “y a partir de ahí que hablaran conmigo. Hasta que eso no ocurra yo sigo siendo entrenador del Elda Industrial”. Además, Cartagena asevera que tiene que antes de dar el sí al Deportivo tiene que “cerrar muchas cosas” en referencia a su pertenencia, también, al cuerpo técnico de la base del Elche C. F. donde está dado de alta en la Seguridad Social, y el filial del Eldense. “Tengo un buen sueldo de los dos equipos por lo que hay que hablar. Para dejar todo tengo que recibir una mejor oferta”. Si bien, la condición sine qua non que ha puesto el entrenador de Elda ha sido la de contar con su actual cuerpo técnico además de con el fisioterapeuta Sukunza y el delegado Vicente Soler.

Sobre la situación actual de la primera plantilla azulgrana, Mario Cartagena ha manifestado que “aquí vienen jugadores y la última palabra la tengo yo. Sé los futbolistas que tengo y no voy a tener a los que no den el rendimiento que el C. D. Eldense se merece y si no llegan porque no llegan, jugaré con los del filial como hice el otro día”. Sin embargo, no ha querido entrar en la situación de Anaba y Julien escudándose en un escueto “son futbolistas del Eldense hasta que no firmen el finiquito”.

Sobre la masificación de los entrenamientos en lo que a la cantidad de efectivos se refiere, Cartagena ha sido claro: “Eso pasa una vez, dos no pasa. Mañana van a entrenar los que yo considero que tienen que entrenar, el resto hará otro tipo de trabajo”.

Desde fuera da la impresión de que Mario Cartagena ha recuperado mentalmente a algún que otro futbolista de los que ahora tiene a su cargo. “Son profesionales y hay que tratarles como tal. Además, hay que respetar las canas de los jugadores con jerarquía que lo dan todo” asevera.

Confía sin embargo, en poder estar en el banquillo de la ciudad deportiva “Dani Jarque” el domingo cuando el C. D. Eldense rinda visita, a partir de las 12:00 h, al R. C. D. Espanyol “B”. “De aquí al domingo queda mucho y todo se puede solucionar” asegura el técnico que está convencido de que se puede ganar en Barcelona porque “trabajamos para mejorar la versión del otro día donde en determinados momentos nos faltó gasolina” insistiendo en que “para eso estamos, para hacer entrenamientos competitivos con gente de calidad y el que no me sirva no entrenará y vendrá uno del filial. El que quiera jugar al fútbol en el C. D. Eldense se lo tiene que ganar”. Pero Mario Cartagena ha ido más allá al señalar que “haré que los futbolistas crean en ellos pero el club me tiene que ayudar. El futbolista tiene que cobrar y todavía no han cobrado diciembre” aunque confía en que José Miguel Esquembre, portavoz de la Junta Gestora, “cumpla su palabra y pague las nóminas mañana”.

