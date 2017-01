Anulan la cláusula suelo concedida a una empresa

Es un nuevo varapalo contra las claúsulas suelo de las hipotecas. El Juzgado de Primera Instancia número seis de Jaén ha anulado la cláusula suelo concedida a una empresa jienense en una sentencia a la que ha accedido Radio Jaén. El tribunal considera que la hipoteca no fue negociada y que la entidad bancaria, Caja Rural, redactó la claúsula suelo en términos muy complicados y de difícil comprensión.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señala en una nota que considera probado que las condiciones que se han estipulado no fueron predipuestas por el banco y que, aunque estemos hablando de una empresa y no un consumidor, "cabe control jurisdiccional de la claúsula". Es muy clara la sentencia al referirse al control cualificado o control de transparencia que, al parecer, no cabe. Este tipo de controles exigen "que las cláusulas ofrezcan suficiente información" para que el firmante conozca el coste que le supondrá el contrato.

Además, el Juzgado recuerda que estos acuerdos están sujetos al control de inclusión y examen en la legislación establecida en el Código Civil y en el Código de Comercio. Unos controles que según indica el fallo, no se superan porque "no expresa con claridad que no se contrata a un tipo de interés variable sino a un interés a tipo fijo mínimo y variable al alza con un techo".

Hechos probados

La cláusula suelo anulada se refiere a una hipoteca firmada en diciembre de 1999. Caja Rural acordó un préstamo a interés variable del tipo referencial más un diferencial del uno y medio por ciento. La cláusula suelo establecía que el precio no podría disminuir más allá del 4% frente a unma subida máxima del 16%.

Además, el fallo judicial indica que queda claro que la cláusula es contraria al principio de buena fe que genera "una legítima expectativa en el contrato entre las partes y que sirve para modelar el contenido del contrato". De esta manera, considera que este principio primará frente a las cláusulas abusivas.

Comentarios