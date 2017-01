"Saldremos con la misma mentalidad ganadora de siempre"

El Xerez C.D ya ha empezado a preparar el derbi del domingo en Chapín. Israel y Juanito Benítez son las dudas con las que encara la semana de trabajo Vicente Vargas, técnico azulino.

En el municipal jerezano se enfrentarán dos aspirantes al ascenso a Tercera división y en juego “lo que hay son sólo tres puntos”, recuerda Alberto Orellana en la Cadena SER. El defensa cree que “hay que salir al campo con la misma mentalidad ganadora de siempre, llevamos una dinámica bastante positiva, el otro día le ganamos al Cádiz B, que hasta ahora se está mostrando como el mejor de la categoría”

Nadie parece echar de menos a los que por alguna razón no pueden jugar una semana, como ocurrió en Rota ante el Lora y esa, según Orellana, es una de las claves del éxito: “estamos entrenando muy bien, competimos todos a un buen nivel y así le ponemos las cosas difíciles al míster”.

El central mantiene que llegan “en mejor momento” que cuando disputaron este mismo partido en la primera vuelta, “entonces la liga acababa de comenzar, teníamos otro entrenador, recién llegado al equipo y todo era distinto. Pero estos partidos son siempre muy disputados, enfrente tendremos a un gran equipo. Tiene futbolistas muy buenos para mi gusto como Orihuela, Barba, Javi Tamayo, Álvaro Ramírez, tienen un buen equipo.

Los Hools han decidido no acudir al estadio y han pedido que hagan lo mismo el resto de los aficionados del Xerez C.D. Y se ausentan como medida de protesta ante los precios “insultantes” de las entradas que ha fijado la directiva de su rival. Orellana sabe la medida adoptada y sólo tiene palabras de agradecimiento hacia todos ellos: “Los aficionados nunca nos han abandonado, aunque el domingo no estén en el estadio. Sabemos que siempre están ahí, les estamos muy agradecidos porque lo que están haciendo con nosotros no tiene nombre, son de 10 y lo único que tenemos que hacer es darles las gracias por su apoyo tanto en casa como fuera”.

Cuestionado por quién se presenta como favorito, recuerda que “en estos partidos no los hay, nosotros nos dejaremos el alma en el campo, como lo estamos haciendo cada semana. Este es un partido más, vale tres puntos como valdrán los siguientes ante el Ciudad de Lucena o los últimos ante el Cádiz B”, concluye.

