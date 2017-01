"Enérgico rechazo" al precio de las entradas para el derbi

La Asociación Deportiva Afición Xerecista CD ha expresado “su enérgico rechazo” a los precios establecidos por el XDFC para el partido del próximo domingo en Chapín. Quienes se encargan de gestionar el día a día en la entidad azulina, entienden que “los principios por los que las personas o entidades deportivas se rigen no deben servir sólo para las pancartas o discursos, sino para llevarlos a la práctica”.

Lamentan a través de un comunicado de prensa que “traten de hacer caja con los xerecistas” y que se alejen tanto del lema “no al fútbol negocio” que tanto han predicado en sus intervenciones públicas desde que se creó el club, fijando esos precios que suponen “una falta de respeto”.

Desde la asociación, rechazan “actitudes mezquinas, como la decisión adoptada por la Directiva del FC en el partido de ida al negarse a hacer cualquier tipo de declaración a los medios de comunicación y pedir a su afición no acudir al partido, haciendo un boicot a la taquilla y rechazando la invitación y el protocolo del club para presenciar el partido. En ese encuentro de ida celebrado, con el Xerez CD como local, el pasado 11 de septiembre, los precios de las entradas del partido estuvieron entre los 5 y 10 euros, con descuentos por compra anticipada, con los que se podía estar en Tribuna por solo 8 euros”.

La Asociación de Aficionados del Xerez C.D recuerda quere “habíamos preparado nuestra asistencia con aficionados, pancartas y banderas de nuestro equipo para vivir un partido con colorido y haciendo valer la deportividad, pero son muchos los aficionados del Xerez CD los que se están dirigiendo a nosotros indignados y molestos, mostrando su rechazo a asistir al encuentro e ingresando en muchos casos el importe de las entradas para los gastos que se derivan del funcionamiento de la Asociación”

Por último, desde el club azulino mantienen que “no vamos a hacer un llamamiento a la no asistencia de los aficionados del Xerez Club Deportivo pero sí queremos que hagan una reflexión sobre el partido del 11 de septiembre, que nunca debió celebrarse, en palabra de algunos directivos de XDFC y al que se pidió activamente no asistir para no darle dinero al Xerez CD y el de este domingo que ha sido publicitado como "derbi local". Nuestra intención siempre había sido la de disfrutar del encuentro y estar junto a nuestros jugadores y técnicos. Por tanto, no vamos a caer en el absurdo e irresponsabilidad de calentar el ambiente, ni recomendar a nadie lo que tiene que hacer, si ir o dejar de ir. Solo pedimos cordura, responsabilidad y respeto a quien corresponda”, finaliza el comunicado.

