"Me hubiera gustado otro trato por parte del mister"

Y la sorpresa era Cristóbal Gil. La Cultural quiere prescindir del futbolista malagueño para tener espacio de licencias con el propósito de reforzar su plantilla. Así se lo transmitió el pasado viernes Felipe Llamazares, mientras el jugador se lamenta de no tener noticias de su entrenador. "Me hubiese gustado. Tengo el teléfono abierto las 24 horas y hago lo mismo de cada día. De Rubén no sé nada. Tramsitió algunas cosas en verano y sigo confiando en llas, pero me hubiera gustado que me dijera si cuento o no. Lo primero es el grupo, pero me hubiera gustado otro trato", afirmó.

Cristóbal no tiene intención de moverse de León por la escasez de tiempo con el que cuenta, apenas 12 días, para buscar un nuevo destino. "Mi postura es clara. Mi idea no es salir. Hubiese agradecido que se hubiese dicho antes para tener más margen. No sé qué va a salir y no voy a volverme loco. Me he portado lo suficientemente bien para que me hubieran avisado antes y disponer de más tiempo", explicó.

Más allá de la discrepancia formal, Cristóbal no entró en los planes del técnico en lo que va de temporada en la que de los catorce partidos jugados solo cuatro veces fue titular. Incluso en el último derbi no dispuso de minutos a pesar de que dos jugadores de ataque, Toni y Colinas, cayeron lesionados. La aparición de José León también le cierra las puertas del centro del campo, posición donde ha tenido las últimas oportunidades, en el Santiago Bernabéu, en Villaviciosa y como solución de emergencia para, con el marcador en contra, tratar de remontar en Tudela.

Hasta nueva orden, Cristóbal seguirá entrenando con sus compañeros, como hizo esta mañana en Puente Castro en medio de un ambiente de absoluta normalidad. Y, llegado el caso, se ve en condiciones de revertir su situación en el equipo: "no tengo problema. Lo he intentado dar todo, pero el que decide es el mister y pone a los once mejores. El equipo ha estado espectacular y soy el primero en celebrar y en animar. He intentado aprovechar las oportunidades", concluyó.

Junto a él, Morgado, Moreno y Gallar son los principales candidatos a abandonar la Cultural en los próximos días. En la trastienda esperan los refuerzos.

