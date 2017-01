El jutge de la Seu no es creu les explicacions dels pares

El jutge de la Seu que instrueix el cas Nadia, no es creu les explicacions que van donar els pares de la nena sobre les fotos de contingut sexual que van trobar els Mossos, ni que la menor no presenciés com mantenien relacions intimes. Serà aquest mateix jutge, que investiga el presumpte delicte d'estafa, qui també assumeix la nova causa per suposats delictes sexuals.

I ja té feina avançada per què, el magistrat de la Seu, que els va prendre declaració divendres passat, creu en l'auto que va emetre, que les fotos de la parella mantenint sexe, amb primers plans dels genitals de tots dos o fent fel·lacions, en el llit on dormien plegats amb la nena, no es poden qualificar de discretes.

I sospita que la petita no estava dormida, al contrari del que van declarar els pares, i que aquesta devia entendre el que feien. A més entre les 50 fotos examinades, n'hi ha 9, en què la nena estava despullada de cos, posant amb un innegable contingut sexual, que no són de detalls de la pell de la menor, per que tenen escassa resolució i no es pot identificar les dolències. I a més estan centrades en un període concret i no hi ha seguiment de l'evolució de la malaltia. Per això els acusa dels delictes d'exhibicionisme, provocació i explotació sexual.

