Daniel Ibáñes deja el Burela FS /

Daniel Ibañes se despidió del Pescados Rubén Burela FS tras el 1-5 en semifinales de Copa del Rey frente a Magna Gurpea. El técnico naranja en las dos últimas temporadas ha decidido adelantar su adiós al proyecto mariñano de mutuo acuerdo con la entidad en una campaña de altibajos y tras una complicada etapa encadenando seis resultados adversos consecutivos en liga.

Cederá el testigo al hasta ahora seleccionador de Guatemala, Tomás de Dios, que asumirá las riendas desde este miércoles, según anunció en rueda de prensa el presidente burelista, Manuel Blanco Fanego, que acompañó a Daniel en su última comparecencia al frente del banquillo naranja.

“Es una decisión tomada de mutuo acuerdo con el club. No es algo decidido ni en un día ni en dos, ni condicionado por los últimos resultados. No he sido capaz de tocar la tecla adecuada para que este equipo pueda competir en todos los partidos, por eso ha llegado el momento de dar un paso atrás para el que llegue pueda enchufar a este equipo. Tiene por delante toda una vuelta para que estos jugadores puedan dar el 100%”, explicaba el entrenador hispano-brasileño.

Respaldando al técnico en su marcha, Manuel Blanco agradeció a Daniel Ibañes su gran labor al frente del Pescados Rubén en esta temporada y media. “El nombre de Daniel Ibañes ya forma parte de nuestra historia, con él hemos podido disfrutar de nuestra segunda clasificación para la Copa de España, con una brillante participación hasta semifinales, además de superar todas las expectativas en Copa del Rey”.

Según Blanco, ha demostrado “desde el primer día su profesionalidad y gran trabajo”. “Se nos va una gran persona, que así lo ha demostrado dentro y fuera de la pista, y que siempre tendrá las puertas de nuestra casa abiertas” afirmaba el dirigente del Pescados Rubén.

“Tomará el relevo Tomás de Dios. Llegará este miércoles a Burela desde Guatemala para ponerse al frente del equipo”, explicaba Manuel Blanco, haciendo oficial el regreso del técnico salmantino de 51 años, nacido en Burdeos (Francia), al fútbo sala español, y gallego. Con el bagaje de Autos Lobelle FS (2004-06 y 2008-12), Celta de Vigo (2006-07), Leis Pontevedra (2007-08) y Fisiomedia Manacor (2012-14), Tomás de Dios vuelve a Primera División LNFS dos años después de estrenar experiencia al frente de la Selección de Guatemala.

