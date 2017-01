El documento de la Mesa que plantea el cese de Huertas ya está en manos del PP

El Parlament ya ha hecho llegar el escrito que este martes no tenían los diputados del PP y que fue el principal motivo por el abandonaron la Mesa de la Cámara en la que se debatía la expulsión de Xelo Huertas.

El vicepresident del Parlament, Vicenç Thomàs, asegura que ha entregado el documento que cuenta con 13 puntos para decidir las actuaciones necesarias una vez que Huertas deje de ser la presidenta de la Cámara. Thomàs reconoce que no se entregó en su momento pero que se ofreció, a pesar de que ya los dos diputados del PP decidieron abandonar la reunión.

Cadena SER

En Més, la secretaria primera del Parlament, Joan Aina Camponar, ha pedido hoy disculpas tras irrumpir ayer unas declaraciones de la diputada popular, Marga Prohens. A pesar de todo ha vuelto a reiterar que se trataba de un simple bloqueo por parte del PP para atrasar la salida de Huertas.

Este miércoles el PP ha pedido formalmente tener el texto que no fue entregado en la Mesa del Parlament y confía en que no vuelva a ocurrir una situación similar. Marga Prohens considera que ya no son dignos para ocupar la presidencia del Parlament después de esconder, asegura, el documento.

En Podem, Laura Camargo, deja claro ahora que se demuestra que no son ellos que están alargando esta crisis institucional.

