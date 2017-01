Detenido un empresario por maltrato animal y vulnerar los derechos de sus trabajadores

El dueño de un club hípico de Palma ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de explotar y maltratar a sus empleados y de medicar por su cuenta a los caballos enfermos, sacrificarlos y enterrarlos sin control, matar gatos a tiros y desguazar embarcaciones de forma ilegal.



Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación y arresto de este empresario se ha llevado a cabo con el nombre de operación Vado a partir de la denuncia planteada el pasado noviembre por uno de los trabajadores.



Los investigadores comprobaron que el dueño del club de equitación forzaba a realizar doce horas diarias, en ocasiones sin jornadas de descanso, a trabajadores que en algún caso tenían contratos de treinta horas semanales, algunos de los cuales no cobraban más de 800 euros al mes sin pagas ni horas extra.



"Se incumplían las vacaciones anuales sistemáticamente, no disfrutaban del periodo vacacional establecido por convenio ni de la compensación correspondiente por vacaciones no disfrutadas, bajo la amenaza de ser despedidos", señala la Jefatura de Policía balear en un comunicado.



Los empleados, que hacían labores de camareros, cocineros, limpieza y mantenimiento, no percibían finiquitos cuando acababan su relación laboral con el empresario, que además les vejaba "constantemente" llamándoles inútiles.



Si aguantaban esta situación, resalta la Policía, era por miedo a perder sus únicos ingresos.



Además, el detenido será acusado de maltrato animal por encargar a sus trabajadores que realizaran labores propias de un veterinario para ahorrarse pagar a un profesional, lo que implicaba la administración sin control de medicamentos a los caballos.



Cuando no conseguía que los equinos sanasen, los sacrificaba y los enterraba en la propia finca, pese a que le advertían de que ponía en riesgo la salubridad de los acuíferos. También solía matar gatos a tiros con el argumento de que había muchos en sus terrenos.



En la finca también se reparaban o reparaban embarcaciones, labores que los trabajadores hacían sin mascarillas, gafas protectoras ni otros equipos de prevención de riesgos para su salud.



La fibra de vidrio resultante de estos trabajos se enterraba en la finca o se vertía en unos terrenos contiguos.



Tras la detención del empresario la Policía ha llevado a cabo dos inspecciones en el terreno del club de equitación junto a inspectores de la Conselleria de Medio Ambiente.

Comentarios