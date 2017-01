Vallejo: "Tengo nivel para estar en el Mallorca y quiero triunfar aquí"

Tras veinte meses de calvario el centrocampista del Real Mallorca Álex Vallejo vuelve a sonreir. El pasado domingo contra el Getafe jugó veinticuatro minutos de la segunda parte lo que significió el regreso a los terrenos de juego tras superar una lesión de ligamento cruzado de una de sus rodillas que, con dos operaciones incluidas, le ha mantenido todo este tiempo de baja. Se lesionó en abril de 2015 y ahora ha vuelto a jugar un partido oficial. "Estoy muy contento. ha pasado mucho tiempo y ha pasado muy lento pero ya es cosa del pasado. Me encuentro bien, totalmente recuperado y los minutos del otro día me hacen tener aún más confianza y ahora voy a intentar jugar lo máximo posible", explica Álex Vallejo.

Ahora que está recuperado, Vallejo tiene claro que quiere seguir en el Mallorca y en ningún momento se plantea la opción de cambiar de equipo en busca de minutos de juego. El futbolista lo tiene claro: "creo que tengo el nivel para estar aquí. Quiero triunfar en el Mallorca y que el equipo tire para arriba". Además añade está "feliz" en la isla y en el equipo.

El centrocampista ya llevaba meses entrenando con el equipo y en el último partido le llegó la oportunidad de volver a jugar un partido oficial. Reconoce que para él todo cambia con el cambio de entrenador.: "Con Fernando Vázquez la situación fue más complicada porque yo acababa de empezar y también hacía falta un periodo de adaptación y ahora con la llegada de Javier Olaizola todo se ha aclarado porque él me conoce, sabe lo que puedo dar y se dio el domingo la situación para poder jugar y le agradezco que me de esa oportunidad porque ya me hacía falta".

Tras jugar estos primeros minutos, a sus veinticuatro años ahora no quiere renunciar a nada y se ofrece para ser titular el domingo contra el Reus. Se podría dar el caso motivado por las bajas que acumula el equipo."Tengo total confianza, estoy totalmente recuperado y me veo capacitado para jugar. Si por las bajas se da la circunstancia de que tengo que jugar de titular y el entrenador lo considera oportuno yo voy a estar ahí", asegura.

Vallejo acepta y no le asusta la competencia que hay en el equipo en su posición que es el medio campo. Competencia que se ha visto aumentada ahora con su recuperación y también con el fichaje de Sasa Zdjear. Vallejo no considera la llegada del serbio "otra piedfa en el camino" y cree que la competencia redundará en beneficio del equipo. "Aquí los objetivos son colectivos y cuando más competencia haya el nivel del que le toque jugar será más alto. No es otra piedra en el camino, por consecuencias de lesiones yo no he podido dar ese nivel y el club ha tenido que reforzar esa posición, ahora estoy recuperado y el entrenador determinará quien tiene que jugar", argumenta Vallejo que tiene claro que quiere seguir en el Mallorca por mucha competencia que haya.

Comentarios