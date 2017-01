Sin víctimas en el incendio de una vivienda en Castrelo do Val

Un incendio ha quemado por completo una vivienda en la parroquia de Nocedo do Val en el término municipal de Castrelo do Val (Ourense), pero no hubo personas heridas. Según ha informado la Guardia Civil, un testigo alertó a media tarde del incendio y señaló que las llamas salían por el tejado del inmueble.

Por ello, hasta el punto se desplazó una dotación de los Bomberos de Verín, que extinguieron el incendio, según ha señalado el servicio de emergencias. Además, el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informó también de los hechos a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Laza y a la Guardia Civil.

