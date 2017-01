Lo que ganan los políticos

Desde hace ya un tiempo, lo que perciben nuestros políticos por su actividad es público y suele estar publicado en la página web de la administración en la que desempeñan sus funciones para ser consultado por todo aquel que tenga curiosidad.

Esta misma semana hemos conocido lo que han percibido los miembros de la corporación municipal a lo largo de 2016 por diversos conceptos y así como algunos cobran cantidades ridículas otros, a mi entender, no merecen ni un euro de lo que perciben y esto, es extensivo al resto de políticos que ocupan algún cargo público.

Por ejemplo, considero ridículo que el alcalde de Palencia, se llame como se llame o sea del partido que sea cobre 33.329 euros al año por un trabajo que implica las 24 horas del día, 365 días al año. Ya sé que siempre se habla del compromiso público y de entrega de la clase política, pero tampoco puede ser que el alcalde de una capital de provincia perciba un sueldo muy por debajo del que cobran otros regidores de pueblos de la provincia y muy por debajo de lo que perciben en su trabajo habitual. Si nos centramos en los dos últimos alcaldes que ha tenido Palencia Heliodoro Gallego y Alfonso Polanco, tenemos fácil comprobar que, ambos, funcionarios de carrera, clase A de la administración, ganan bastante más en sus puestos de trabajo que al frente del ayuntamiento. Si el alcalde de Palencia cobrara una cantidad más ajustada al desempeño de su labor probablemente nos ahorraríamos la duplicidad de cargos para compensar esa situación económica.

Respecto a las dedicaciones parciales, algunas me parecen bastante excesivas, porque, para ejercer de mobiliario urbano no hacen falta estas alforjas. Caso aparte es el de aquellos que son capaces de mantener su trabajo habitual y coordinarlo con sus labores municipales que me merecen todo el respeto ya que no es tarea fácil.

Caso muy distinto es el de los concejales con dedicación exclusiva, que quieren que les diga, me asombran las cantidades que perciben algunos de ellos de los que, sinceramente, desconocemos a lo que dedican su tiempo, y no me refiero al tiempo libre, sino al que en teoría, deberían dedicar a su actividad laboral.

Si nosotros, que seguimos de cerca la información municipal no conocemos qué es lo que algunos concejales han hecho desde comienzo del mandato, al margen de nada, no es difícil comprender que los ciudadanos de a pie pregunten ¿quién es ese señor/ra que sale en las fotos? ¿Pero, exactamente, qué hace? Y la verdad, te quedas en blanco porque realmente nadie sabe a qué se dedican, ni qué hacen, pero todos ellos cobran por encima de los 31.000 euros, que estaría muy bien si de verdad sus dedicaciones exclusivas fueran reales.

Y como no todos tienen cabida en el mismo saco, también mi reconocimiento a aquellos que perciben la dedicación exclusiva y trabajan verdaderamente sin descanso por sacar adelante sus responsabilidades municipales, que los hay y muy buenos.

Mención aparte para aquellos que han hecho de la política su modus vivendi…pero esa ya es otra historia.

