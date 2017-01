La Comisión informativa de los Tres Pasos llega a su fin sin conclusiones claras

La Comisión especial informativa puesta en marcha por el ayuntamiento para conocer todo lo relacionado con el cierre a nivel de los Tres Pasos y la construcción de la pasarela en ese punto llega a su fin con disparidad de criterios de los grupos políticos. Ganemos y PSOE abogan por presentar las conclusiones de cada grupo por separado y se voten individualmente, mientras que el PP apuesta por emitir un dictamen común que refleje que se "ha hecho todo correctamente", algo que no comparten estos dos grupos desconociéndose todavía la postura de Ciudadanos.

Ganemos considera que la Comisión ha sido muy productiva ya que se han puesto sobre la mesa todas las irregularidades que ellos consideran se han cometido y ha servido para aclarar muchos puntos y ello a pesar de que quedan muchas cuestiones pendientes.

Critican al Partido Popular que, tras lograr la presidencia de la Comisión con el voto de calidad del alcalde, ha puesto trabas y no reconoce ninguna de estas irregularidades, algo que es comprensible si se tiene en cuenta que la concejal responsable de las mismas, María Álvarez es a su vez presidenta de la Comisión.

Todavía no se conoce porqué el informe relativo a la pasarela y su no inclusión en el PGOU tardó más de seis meses en ser remitido a Adif, cuál ha sido el papel de la Sociedad palencia Alta Velocidad en todo el proceso, por qué Adif y la Junta no han queriso participar, el motivo que lleva al alcalde a contestar al proyecto de construcción de la pasarela 10 meses después del plazo legal dado para ello, o la eliminación de la cañada real que trasita por los Tres Pasos. Por todo ello Ganemos considera que no puede haber un dictamen de unanimidad.

