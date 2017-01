El Gobierno estudia si recurrir la no imputación de Osasuna

El Gobierno de Navarra estudia si recurrir o no la decisión de la juez de Instrucción 3 de Pamplona de no imputar a Osasuna por un delito fiscal, tal y como le había solicitado en una querella la Hacienda Tributaria por cuotas de IVA y de IRPF no declaradas.

En el auto, que puede ser recurrido, la juez acuerda no imputar a Osasuna la entender que el club disponía de los mecanismos de control requeridos y de las certificaciones del Gobierno que dejan constancia de que estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

En este sentido, la portavoz del Gobierno, María Solana, ha precisado que ahora se estudiará qué hacer, pero "el Gobierno no pierde de vista que el ministerio público al admitir la demanda corroboró de alguna manera" la posición de Hacienda.

Además en el Ejecutivo, ha añadido, "no estamos en disposición de responder ahora" al punto de la sentencia en el que la jueza sostiene que lo denunciado no son operaciones de ingeniería financiera imposibles de detectar, sino que han aflorado en el estudio de los libros del club, lo que podría entenderse como un fallo en la Inspección fiscal.

Y al respecto ha añadido que "Hacienda lo valorará y verá en detalle el auto, que no es firme", aunque en todo caso ha mostrado el "absoluto respeto" del Gobierno.

