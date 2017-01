Ante el Atletico, el equipo de la Copa

Jose Luis Mendilibar acudirá al Vicente Calderón con el equipo de la Copa del Rey. No cambia su plan. Los jugadores que han llevado al equipo hasta los cuartos de final de la competición del KO, seguirán jugando contra el Atletico de Madrid. Aunque tendrá bajas importantes. Como la de nano, el delantero tinerfeño, que sufre un esguince, y no podrá seguir jugando en su torneo. Tampoco lo hará Dani García, el capitán, que no entra en convocatoria por unas molestias, por precaución. Ambos se unen a las bajas por lesión de Kike García, Arbilla, Ramis, Riesgo y Juncá. Regresa a la lista Cristian Rivera, ausente en la última cita copera por sanción. La convocatoria completa es la siguiente: Yoel, Capa, Dos Santos, Gálvez, Lejeune, Luna, Escalante, Rivera, Rico, Bebé, Pedro León, Rubén Peña, Adrián, Inui, Enrich, junto a los jugadores del filial Markel Areitio, Sarriegi y Josue Dorrio.

El técnico del Eibar asegura que intentarán competir con el equipo de la Copa. “Sacaremos un buen equipo para tener un buen resultado sabiendo que estamos teniendo lesionados en las últimas semanas. Según vayamos recuperando gente pensaremos en los siguientes partidos, ahora mismo solo pensamos en el partido de mañana. Haremos un buen equipo y seguro que le complicamos la vida al rival. Y por los problemas físicos que estamos teniendo,. tengo que repetir jugadores, sino no repetiría nadie porque hemos llegado donde henos llegado por la gente que ha jugado, que lo está haciendo bien. Hemos superado a dos equipos de Primera y eso es que la gente está bien. Están compitiendo muy bien y se merecen estar. Si ganamos esta elimintoria sí podemos pensar en ganar la Copa”.

