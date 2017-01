La tamborrada estará en Anoeta

Si la afición de la Real Sociedad no puede acudir a la Tamborrada por culpa del horario del partido de Copa del Rey contra el Barça, la Tamborrada irá a Anoeta para que los seguidores realistas puedan disfrutar de la noche festiva en San Sebastián. Porque el club donostiarra, preocupado porque muchos de sus seguidores de la capital guipuzcoana opten por no ir al partido para disfrutar de la tradicional cena de la víspera de San Sebastián con sus familiares y de la posterior clásica izada de la bandera de la ciudad, ha decidido moverse con una serie de actos dirigidos a animar a sus aficionados para que no se pierdan una cita que consideran histórica. El primero de esos actos es llevar el colorido y el sonido de la tamborrada al estadio del barrio de Amara.

Las tamborradas de dos peñas oficiales de la Real, Goazen Erreala y Txirritako Txuri Urdinak, acompañadas por sus dos charangas, ambientarán las horas previas al partido en las inmediaciones del estadio con los sones de las marchas de San Sebastián. Además, justo antes del inicio del partido, la tamborrada se trasladará al interior del Estadio, con la intención de escenificarla entre todos los seguidores, con ayuda de las peñas y las charangas, que interpretarán varias piezas clásicas como el ‘Aurrera Txuri Urdinak’ en las pistas de atletismo.

También, se colocará una carpa en los alrededores de Anoeta con un bar para que los seguidores puedan disfrutar del mejor ambiente antes de entrar en Anoeta, un bar en los que han dispuesto descuentos especiales para todos. Hablando de precios, la Real ha decidido poner preocupa muy populares para disfrutar del partido contra el Barça. A diferencia de lo que hacen otros clubes (el Eibar por ejemplo, próximo rival liguero del club azulgrana, con precios entre 90 y 65 euros) poniendo precios elevados contra los de Luis Enrique, la Real ha optado por poner a 10 euros la tribuna principal y 20 euros los fondos las 400 entradas que sacará a la venta en taquilla. Entradas que se van a agotar, porque a lo largo de toda la tarde del miércoles hubo largas colas.



El club también ha dispuesto un recibimiento al equipo realista muy especial en torno a las 19.40 horas cuando llegue en autobús la plantilla de Eusebio, con ayuda de las peñas y las charangas darán ambiente a la llegada de la Real en el autobús oficial. Ademas, preocupado por si estas iniciativas no llevan aficionados suficientes a Anoeta, la Real permitirá que cualquier aficionado pueda acceder al Estadio con un carnet de abonado de cualquier categoría, incluida la infantil. Y solicita en su web a todos sus abonados que no puedan acudir que avisen al club a través de un correo electrónico (erregekopa@realsociedad.eus) para que ningún asiento quede vacío.

A todo esto hay que añadir la acción de los últimos partidos de Copa que fincionó muy bien, el 'Día del Estudiante. Consiste en que por sólo diez euros, los estudiantes podrán acudir al choque frente al Barça. Y por otros dos duros más, podrán consumir una bebida y un pintxo en cinco establecimientos de los alrededores de Anoeta.

