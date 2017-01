Saboya alerta que no hi ha cap problema amb l'ETIAS

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, nega cap tipus de problema amb el nou Sistema Europeu d'Informació i Autorització de Viatgers.

Aquest sistema, segons Saboya, no ha de suposar cap problema per als nacionals andorrans que en principi no hauran de demanar una autorització per poder viatjar per la Unió Europea tal com han manifestat des de Socialdemocràcia i Progrés aquest dimarts. El ministre, ha negat cap mena de problema i ha dit que l'Ambaixada de Brussel·les està "seguint des de fa mesos" aquesta qüestió.

