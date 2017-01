Els Liberals retiren les esmenes parcials al Pressupost 2017

El Grup Parlamentari Liberal retira les esmenes parcials al pressupost 2017, i anuncia accions per determinar la legalitat dels comptes.

Els liberals consideren que el projecte de Pressupost no compleix amb la Llei de Sostenibilitat de les Finances Públiques, ja que el govern no ha inclòs els diners necessaris per evitar que les empreses públiques i parapúbliques superin el 50% de ràtio d'endeutament.

A més, segons el grup parlamentari liberal, el pressupost tampoc recull la quantitat total de la Llei de transferències als Comuns, 9 milions d'euros que s'han de computar als comptes de l'Estat. Un fet que el Consell General no ha aprovat, i que segons el grup liberal, el govern hauria de tenir en compte perquè el més segur és que la congelació de les transferències no pugui sortir endavant per falta de suport. Per això han decidit retirar les esmenes parcials al pressupost.

El grup parlamentari liberal ha decidit entrar a sindicatura una sèrie de preguntes escrites a la Intervenció General i al ministeri de Finances sobre aquest tema.

