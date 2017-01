El SAAS destitueix Quirze Font

El comitè directiu del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha fet efectiu avui el cessament de Quirze Font com a Director Financer de l'organisme.

El què era un secret a veus s'ha concretat avui. Font, que havia estat a l'epicendre de les greus irregularitats financeres detectades pel Tribunal de Comptes i denunciades pel Partit Socialdemòcrata, ha estat acomiadat avui mateix.

La informació l'ha confirmat el Partit Socialdemòcrat a la SER qui ha conegut la decisió per "vies extraoficials".

Font ha estat acomiadat amb una indemnització pactada de 60.000 euros, un fet que preocupa el PS ja que, com havia anunciat el cap de Govern, es pretenia que fos causal vistes les greus irregularitats que s'han produït sota el seu mandat. Per a la consellera general socialdemòcrata, Rosa Gili, l'acomiadament de Font és una bona notícia per al PS perque "confirmaria que els dona la raó".

Per al PS, si finalment hi ha hagut raonaments jurídics que impedirien la destitució fulminant del director financer sense indemnització, vol dir que hi ha problemes de fons que cal resoldre en situacions com aquesta que, recordem, està sent investigada per la fiscalia per presumpta malversació de fons públics.

Gili ha manifestat que confien que hi hagi més depuració de responsabilitats en aquest cas i que la fiscalia continuï amb la seva investigació per arribar al fons de la mala gestió del SAAS.

