Demanen controls d'equipació als camions per permetre el seu pas per l'RN22

L'Associació de Transportistes de Mercaderies d'Andorra lamenta els perjudicis derivats de l'episodi de neu i gel per als vehicles de gran tonatge. El gerent de l'associació, Víctor Filloy, localitza el major nombre de problemes en els accessos a França, on els transportistes pateixen problemes d'informació sobre l'estat de les carreteres que afecta la seva operativitat. El tancament del Pas de la Casa obliga els vehicles a fer una gran volta per la carretera de Mont-Louis, fet que no només implica costos de combustible sinó de temps.

El dia de la gran nevada uns sis vehicles andorrans van quedat blocats i avui també hi ha mitja dotzena esperant si passen pel Pas o bé per Puigcerdà.

La solució a la situació depèn de l'evolució de les negociacions entre les autoritats andorranes i franceses.

Filloy reclama com a mesura immediata que les autoritats franceses puguin fer control de l'equipació dels vehicles, de manera que puguin permetre un accés més immediat a aquells camions de més de 19 tones que tinguin la capacitat tècnica de poder circular per carreteres afectades per la neu.

