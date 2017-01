Els monitors d'esquí decideixen avui les accions a emprendre

Els monitors d'esquí es reuneixen avui per decidir les accions que emprendran davant la negativa de les societats explotadores dels camps de neu a negociar les seves condicions. L'assemblea extraordinària d'avui tindrà com punts del dia la situació actual de la negociació amb aquestes societats, l'augment salarial i les acciones a emprendre.

L'assemblea se celebrarà en dues convocatòries a les set i mitja i a les vuit. L'Associació Andorrana de Monitors d'Esquí ha afirmat que també aprofitaran per decidir els passos a seguir per a constituir un nou conveni laboral específic, ja que el conveni col·lectiu d'aquest sector està exhaurit i en aquest moment es troben dins del règim general dels assalariats.

Des de l'Associació Andorrana de Monitors d'Esquí afirmen que fa molt de temps que intenten reunir-se amb les societats explotadores dels camps de neu, però no han obtingut cap mena de resposta, segons Carles Iriarte, president de l'Associació.

Entre les principals exigències del col·lectiu trobem l'increment del preu hora del monitor. La mitjana que s'està pagant, des de fa 10 anys, és de 18,50. Des de l'Associació Andorrana de Monitors d'Esquí han denunciat que els monitors tenen cada vegada més despeses i el poder adquisitiu va reduint-se cada vegada més. Per això, afirmen, cada cop hi ha menys monitors a les escoles i els que hi ha tenen un nivell inferior. Segons han assegurat des de l'Associació, el 80% dels monitors estrangers no tenen el títol.

