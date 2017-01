Irineu Esteve marxa demà cap els EEUU

El corredor d'esquí de fons de la FAE, que aquest any està disputant les proves en categoria sènior, afronta amb optimisme la cita més important de la temporada.

Farà dues proves, els 15 quilòmetres estil patinador i l'skiatló amb 15 quilòmetres etil clàssic i 15 més estic patinador. Assenyala que els resultats aconseguits aquest inici de temporada el fan ser esperançador i l'objectiu és estar amb el primer grup.

Per la seva part, Carola Vila, en el seu primer any en categoria júnior hi va per agafar experiència i perquè conegui com es viuen uns Mundials.

El mundial començarà el dia 30 però l'equip nacional vol estar present a Park City una setmana abans per aclimatar-se.

