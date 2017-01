"Herència pudenta"

Atén, el tema de la depuradora de Pinedo és molt fort. Resulta que les instal·lacions han estat funcionant sense llicència pràcticament des de la inauguració. Resulta que les ampliacions tampoc tenen llicència. Ara l'administració té davant un problema gegant. Sembla precís mantenir les instal·lacions, millorant en tot el possible per tal de no fer la vida impossible als veïns. En aquest cas sí que estem davant d'un exemple d'herència rebuda i enverinada. Com pot ser que una instal·lació com eixa no tinga llicència? Igual que no estava registrada la seu històrica de la radiotelevisió valenciana. Evidentment coses així no anul·len la capacitat i el deure del PP de fer oposició... Però cal una explicació.

