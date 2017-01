Álvaro Ratón: "Ni Irureta ni yo decide quién juega"

Álvaro Ratón y Xavi Irureta han ido repartiéndose la titularidad en las 21 jornadas que ya se han disputado. Irureta llegó para ser el portero de referencia mientras que Ratón dio el salto al primer equipo después de una temporada defendiendo la meta del Deportivo Aragón de César Laínez.

Luis Milla mantuvo a Irureta bajo la portería en las diez primeras jornadas de liga pero en la undécima dio la alternativa a Ratón, precisamente en el último partido del técnico turolense como entrenador del Real Zaragoza.

El meta gallego debutó en Zorrilla en el empate sin goles contra el Valladolid manteniéndose como titular hasta la derrota en el Ramón de Carranza donde el conjunto blanquillo salió goleado y la portería de nuevo fue para Irureta.

"Mis sensaciones fueron muy buenas y me siento muy contento de haber defendido bien la portería cuando me ha tocado", declaró Ratón en SER Deportivos Aragón donde también manifestó que "el entrenador debe tomar decisiones y lo único que puedes hacer es respetarlas y seguir trabajando" para vivir desde el banquillo los choques contra el Oviedo, el Rayo y el Girona pero una gripe de Irureta le hizo regresar a la titularidad.

"El mister no me dijo nada especial ni diferente, sólo cosas del partido". Ratón sabe que el puesto de portero es distinto a los demás y que cualquier error se magnífica y no sólo en La Romareda: "yo creo que pasa en todos lados porque son puestos complicados y lo sabemos desde que decidimos ser porteros. Está claro que vamos a cometer errores pero siempre lo intentamos hacer de la mejor manera posible".

Raúl Agné, con sus dos porteros disponibles tendrá que decidir por la continuidad de Ratón o por el regreso, como parece, de Irureta a la titularidad. Una decisión de calado para el técnico aragonés que está viviendo el momento mas delicado desde que llegará al banquillo de la Romareda.

