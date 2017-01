"El libro de los Baltimore" de Joel Dicker es un libro que Teresa Ibáñez está leyendo con un grupo de amigas en la librería La Madriguera de Ciudad Real.

Este mes han elegido leer “El libro de los Baltimore” de Joel Dicker. Del mismo autor ya había leído hace unos años “El extraño caso de Harry Quebert”, libro que "me atrapó desde el principio hasta el final", reconoce Teresa. Éste, siendo diferente, "me atrapó de la misma forma,su escritura clara, la historia en sí que no te deja, y la intriga que la mantiene hasta la última página".

