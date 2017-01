Calor y acogida para los sin techo en el albergue de urgencia de Cuenca

El centro de alojamiento de urgencia de personas sin hogar de Cuenca, también conocido como centro de acogida o albergue de transeúnteses un recurso social dependiente del Ayuntamiento de la capital que gestiona Cáritas y que se complementa con el centro de atención residencial que también gestiona esta ONG católica. Coincidiendo con los días más fríos del invierno conocemos cómo funciona este centro, qué servicios ofrece, qué personas hacen uso de sus instalaciones y qué problemas tiene cada uno de ellos para llamar a esta puerta.

Precariedad económica, situaciones que no podemos controlar como individuos, sucesos vitales estresantes que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, carencias en habilidades de relación con los demás, con el entorno... Estas son las situaciones que pueden llevar a una persona a llamar a las puertas de un centro de urgencia para personas en situación de sin hogar. "Un padre de familia que no tiene los estudios primarios finalizados, que trabajó en la construcción, que se quedó sin trabajo, la situación le supera, decide tomarse dos cervezas demás, esto provoca un conflicto en la familia, se separa de su mujer, no lo asume, acaba en una relación demasiado conflictiva, hay una orden de alejamiento, termina en la calle. Ya se ha quedado sin familia, sin hijos, estigmatizado, consumiendo alcohol, sin poder acceder al mercado laboral porque no hay trabajo y su formación no se lo permite. Va bajando peldaños y peldaños. Todo eso deteriora su autoestima y su relación personal". Este ejemplo no lo explica Óscar San Julián, trabajador social de Cáritas y responsable de este centro. Un ejemplo que nos puede ilustrar sobre cómo se puede llegar a estar sin hogar, pero la situación de cada uno puede ser diferente.

Una de las Hijas de la Caridad que atiende la cocina del centro. / Paco Auñón

Uno de los usuarios, que quiere preservar su anonimato, y que dice que él es "del mundo" para no especificar su procedencia, explica que viene ahora "de trabajar en la recogida de la naranja", que está "pasando un par de días en este centro de Cuenca" y que seguirá camino "hacia Toro para la poda de las viñas". Reconoce que no mantiene una buena relación con su familia y que su deseo es "tener un trabajo estable, fijo, todo el año, para no tener que ir de un lado para otro, para no tener que hacer uso de estos centros".

Este centro de Cuenca tiene una capacidad de diez personas. Estos días no está lleno, "está al 50 %", dice San Julián, pero eso no quita que haya personas que pasen la noche en la calle, con temperaturas de 8º bajo cero. "Sí, hay algunas personas que han dormido en la calle y no es por falta de posibilidades que sí las tendrían, no es por falta de tener un plan consensuado con ellos, sino porque realmente, dentro de las capacidades y limitaciones que cada uno tiene, deciden libremente hacer lo que consideren".

