Pablo Andújar sopesa volver a competir en febrero o marzo

El tenista conquense Pablo Andújar, que actualmente se recupera de una operación en el codo que le ha impedido participar en al Abierto de Australia, ha concedido una entrevista a Efe.

Fue operado hace dos meses del codo, tras recaer de una lesión que el pasado año ya le mantuvo seis meses fuera de las pistas: "Psicológicamente fue duro sufrir esa recaída", aunque se mostró satisfecho de haber podido empezar a entrenar otra vez y aunque no quiso fijar con exactitud el momento de su vuelta a la competición para la gira de Sudamérica, sí aseguró que trabaja para eso.

"Estoy empezando a entrenar ahora tras dos meses desde que me volví a operar y llevo tres días tocando pelota. Estoy contento porque las sensaciones son buenas, pero tengo que ir poco a poco porque este es un proceso muy largo y no quiero equivocarme como ya me equivoqué la anterior vez", comentó.



"Prefiero ir poco a poco y hasta que no esté recuperado al cien por cien no volveré. El primer objetivo siempre ha sido empezar dentro de un mes en la gira de Sudamérica, pero voy paso a paso porque si no llegas a ese plazo te llega la decepción y tampoco quiero estar en ese estado que ya sufrí ante[...] Lo primero es recuperar mi salud y luego recuperar mi juego", concluyó.

