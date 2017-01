El PP tomba al Senat la petició per transferir sediments dels embassaments al Delta

El Partit Popular ha fet valdre la seua majoria al Senat espanyol per tombar una moció que demanava la realització d’un projecte pilot per transferir sediments de l’embassament de Riba-roja fins a la desembocadura del Delta de l’Ebre.

La proposta l’ha feta Esquerra Republicana de Catalunya recollint ela arguments de la campanya pels sediments engegada des de fa uns mesos des de les Terres de l’Ebre.

La moció l’ha defensada el senador republicà ebrenc Miquel Aubà, qui ha recordat que la retenció de sediments al sistema d’embassaments de Mequinensa, Ribaroja i Flix ha agreujat en les darreres dècades la subsidencia del Delta.

Aubà ha puntualitzat que diversos estudis així ho avalen i ha criticat que el pla de conca de l’Ebre no es preocupi d’aquest aspecte.

Així, Aubà ha reclamat “actuacions urgents i efectives en la gestió, transferència i aportació d’un volum més gran de sediments cap a la desembocadura i la plana deltaica per poder aturar la regressió de la costa, l’esfondrament i la subsidència dels terrenys deltaics, i fer front a l’amenaça d’inundació d’aigua marina de diverses zones provocada per l’increment del nivell del mar”.

Però aquests arguments s’han topat amb el mur popular, que ha posat en dubte la gravetat de la reducció de l’aportació de sediments al Delta amb l’argument que encara no hi ha estudis suficients per valorar-ho.

La postura dels populars l’ha defensat la senadora Asunción Sánchez Zaplana, qui ha intentat descafeinar l’acord proposant una esmena de substitució que es limitava a demanar encara més estudis en el marc del tercer cicle de planificació hidrològica.

Esquerra no ha acceptat aquesta esmena, però sí una de Podem que proposava sotmetre el pla pilot d’aportació de sediments a avaluació ambiental. Però això no ha estat suficient. La proposta dels sediments ha caigut amb 11 vots a favor i 15 en contra, del PP i Coalició Canària.

ERC ja ha anunciat que no desisteix i que ara portarà aquesta mateixa proposta al Congrés.



