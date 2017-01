Abelardo dice adiós

Abelardo se despidió del Sporting desbordado por la emoción, agradecido por la oportunidad y el trato recibido, asumiendo que su equipo "no transmitía" lo que él esperaba y en el que "no me veía reflejado, por culpa mía". Se va con la certeza de que su salida era la solución para intentar reflotar la nave, algo que piensa que "va a conseguir seguro".

La rueda de prensa de 'El Pitu' como entrenador estuvo marcada por unas lágrimas que no pudo contener desde que pronunció la primera palabra. "Esto es muy duro para mí", decía derrumbándose, mientras a su lado el presidente Javier Fernández trataba de consolarle. Antes el dirigente valoró el trabajo realizado por Abelardo durante los dos años y medio, mostrando su arrepentimiento por haber "alargado innecesariamente" la continuidad de un técnico que hace varias semanas ya pidió a los dirigentes que se sentaran a negociar su salida.

"El dinero no es lo importante. Mi principal valor es el sportinguismo y la lealtad hacia la gente que apostó por mí", decía Abelardo para explicar su salida. Algo que confirmaba el presidente, que admitía que "el acuerdo para la rescisión fue muy duro desde el punto de vista anímico, pero muy sencillo en cuanto a la negociación económica. "'Ha perdonado mucho dinero, incluso de esta temporada, para que pudiéramos traer a otro entrenador pese a nuestras limitaciones presupuestarias". Abelardo renuncia así a buena parte del contrato firmado hasta 2020. "Siempre he pensado más en el Sporting que en mí, siempre he antepuesto el club a mi interés personal. Ya lo hice como futbolista y lo hago ahora como entrenador", comentaba el entrenador gijonés, que antes de la rueda de prensa se despidió de los futbolistas. Afirma no tener ningún reproche para ellos, sino al contrario: absoluto agradecimiento, porque "sin ellos no podría estar aquí". Lo mismo que quiso transmitir hacia todos los trabajadores del club, pero especialmente hacia su cuerpo técnico, "amigos fieles para toda la vida" y hacia el propio Fernández, al que considera "un amigo que ha tenido mucha fe en mí y me ha aguantado todo lo aguantable como entrenador, algo que le agradeceré de por vida".

También se emocionó al agradecer "el comportamiento de la afición con respecto a mí y el cariño que me han mostrado. Yo que no he leído en mi vida redes sociales, mi hijo ayer me empapó por las muestras de cariño recibidas". Y se acordó de su familia, "los que más han sufrido" con esta situación.

Rubi, el elegido

El sustituto de Abelardo será Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', cuya presentación tendrá lugar a las 16:30 horas de este martes en El Molinón. Abelardo cree que esta elección es "un acierto del club". Está convencido de que "en mayo celebraré la permanencia como un sportinguista más".

