Una niña de 4 años pasa la mañana sola en el autobús y nadie se da cuenta

Una pesadilla. Es lo que vivió una niña de El Casar de apenas 4 años el pasado lunes, 9 de enero. Se quedó dormida en el autobús escolar cuando iba a clase y estuvo encerrada y sólo durante casi 5 horas porque nadie, ni el conductor ni la cuidadora de esa ruta, se dio cuenta de que no se había bajado junto al resto de su compañeros.

La madre de la pequeña, Isabel Jurado, ha explicado en SER Guadalajara, que pasó unas horas horribles porque no sólo estuvo sola y con miedo, sino que además no pudo quitarse el cinturón de seguridad. “El cinturón estaba muy fuerte y ella no pudo quitarlo. Nos ha contado que vio a unos niños jugando y gritó para que la vieran, pero no tuvo éxito y del sofoco que cogió se quedó dormida de nuevo. Lo pasó fatal porque pensaba que la habíamos abandonado y que la habíamos dejado sola”.

Un episodio que le está pasando factura, como destaca la madre. “Al principio parecía que estaba bien, pero ahora no quiere separarse de nosotros, tiene miedo, pesadillas, no quiere ir en el autobús y no quiere entrar a clase si no sale su profesora a por ella”.

Los padres han presentado una queja ante la Consejería de Educación y una denuncia ante la Guardia Civil “para que se tomen medidas y se evite que vuelva a ocurrir”.

Responsabilidades



En este sentido, la consejería ha comunicado que iniciado un expediente y la empresa que gestiona el servicio de cuidadoras en esta ruta, Atlas Servicios Empresariales, ha comunicado que ya ha despedido a la trabajadora al considerar que cometió una falta muy grave en su trabajo. Señalan que la cuidadora “estaba perfectamente forma e informada de que dentro de sus funciones está la de revisar que todos los alumnos se han bajado después de cada trayecto”.

Desde la empresa de autobuses lamentan lo ocurrido pero consideran que no tienen ninguna responsabilidad en este caso. Explican que cuando no hay acompañante el conductor suele hacer una revisión pero que en esta ocasión, al ir acompañado por la cuidadora, no tenía por qué hacerlo.

